В Роспотребнадзоре предложили запретить кофеин в слабоалкогольных напитках

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Роспотребнадзор подготовил проект приказа, утверждающий список тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в слабоалкогольной продукции (менее 15% этилового спирта). В перечень предлагают внести кофеин, а также содержащие его растения и экстракты.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовили проект приказа ведомства, утверждающий список тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов. Об этом сообщает RNS.

В соответствующий перечень Роспотребнадзор предлагает внести кофеин, а также содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате). Кроме того, в списке также фигурируют копеечник, женьшень и китайский лимонник.

Вместе с тем отмечается, что соответствующий запрет не планируют распространять на оборот напитков, которые производятся с целью вывоза с территории России.

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