Обама займется продюсированием фильмов на Netflix

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Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель заключили контракт с Netflix на продюсирование фильмов различного формата. В соглашение входят как документальные, так и художественные проекты, а также тв-шоу. Договор рассчитан на несколько лет.

В Twitter-аккаунте американской компании-производителя сериалов и фильмов Netflix появилось сообщение о договоренности с экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, а также его супругой Мишель на продюсирование фильмов различного формата. Об этом пишет РИА "Новости".

В публикации уточняется, что соглашение рассчитано на "несколько лет" и включает в себя потенциальное производство как художественных фильмов, так и документальных сериалов, а также тв-шоу.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на источники, писало, что на Netflix Обама может выступать в качестве модератора дискуссий о внешней политике, избирательном праве и медицинском страховании. Также в публикации упоминалось, что в рамках своих передач Обама не будет отвечать на критику действующего президента Штатов Дональда Трампа.

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