Обама займется продюсированием фильмов на Netflix

В Twitter-аккаунте американской компании-производителя сериалов и фильмов Netflix появилось сообщение о договоренности с экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, а также его супругой Мишель на продюсирование фильмов различного формата. Об этом пишет РИА "Новости".

В публикации уточняется, что соглашение рассчитано на "несколько лет" и включает в себя потенциальное производство как художественных фильмов, так и документальных сериалов, а также тв-шоу.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.