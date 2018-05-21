Экстремисты пытались разжечь межнациональный конфликт в Крыму

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В Крыму ФСБ нейтрализовала группу экстремистов, которые готовили на полуострове акции устрашения крымско-татарского населения. Их целью было разжечь в регионе межнациональный конфликт. Провокаторов активно поддерживали и украинские спецслужбы.

На кадрах с камеры наблюдения – момент поджога. Двое мужчин забрасывают частный дом бутылками с зажигательной смесью. По версии следствия, это не просто хулиганство. Главные действующие лица – члены экстремистской группировки, передает "ТВ Центр".

Александр Стешенко и Александр Третьяков – жители Харькова. В прошлом спортсмены. По версии следствия, их нанял помощник украинского депутата Мустафы Джемилева Эрол Велиев. За каждую провокацию на территории Крыма им обещали 500 долларов.

"Он нам показал дом и сказал, что здесь живет муфтий Крыма. И сказал, что надо будет сделать поджог его дома. Для этого нужно сходить в магазин и купить две бутылки с вином, чтобы замешать коктейль Молотова", - рассказывает Стешенко.

Первой целью злоумышленников стал дом духовного лидера крымских мусульман. Муфтий Эмирали Аблаев одним из первых поддержал воссоединение Крыма с Россией. При Украине такие провокации вообще были обычным делом. Украинские власти закрывали глаза на осквернение могил и вандализм в мечетях. Рассказывает, что угрозы из Киева получает регулярно.

Видео поджога спецслужбы опубликовали лишь спустя пять месяцев после происшествия. Злоумышленникам не позволили добиться широкого общественного резонанса. Именно этого и добивались заказчики из Киева. Миссия "запугать крымских мусульман" для диверсантов оказалась невыполнима.

Заказчики этого поджога в Крыму хорошо известны — лидеры запрещенной в России организации "Меджлис". Именно они три года назад перекрыли грузовое сообщение с Украиной, а позже обесточили полуостров. Для этого на границе подорвали опоры ЛЭП. Однако ни тогда, ни сейчас повлиять на ситуацию они не смогли.

Все трое обвиняемых в экстремизме – граждане Украины. Александр Стешенко уже задержан и дал признательные показания. Остальным обвинение предъявлено заочно. Александр Третьяков и Эрол Велиев объявлены в федеральный розыск.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.