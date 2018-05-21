"Было очень страшно": пассажиры турецкого самолета рассказали о посадке

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До Челябинска, наконец, добрались пассажиры рейса 877 авиакомпании Turkish Airlines. Накануне самолет вылетел из туристической Антальи. Уже в небе над Россией произошла разгерметизация салона. И лайнер аварийно приземлился в Волгограде. На борту находились 224 пассажира, никто не пострадал. Но вот натерпелись люди изрядно. Происходящее на борту во время экстренной посадки пассажиры снимали на камеры телефонов.

Детский плачь, женские крики. Леденящие кровь кадры с борта Анталья- Челябинск. Кто-то молится. Кто-то пытается подбодрить друзей. Эти минуты тянулись для них, словно часы. Взрослые пытались успокоить детей, стараясь скрыть и свои эмоции. Хотя понятно, что сделать это было не просто, отмечает "ТВ Центр". В какой-то момент самолет резко начал сбрасывать высоту, за пять минут снизившись с 9 тысяч до пятисот метров. Уши заложило так, что у многих пошла кровь. Некоторые подумали - это конец. И лишь благополучно приземлившись в аэропорту Волгограда, пассажиры наконец-то смогли выдохнуть.

"Честно, я думала, что это всё уже, конец", - рассказывает пассажирка Екатерина Танина.

"Никто ничего не знал, потому что экипаж не разговаривал на русском языке. И непонятно было просто, что происходит. Было очень страшно", - говорит Виктория Врубельская.

Очевидцы рассказывают, что паники не было. Но стюарды действительно даже не пытались объяснить, что происходит или как-то помочь. Кислородные маски сработали не над каждым пассажирским местом. Да и толку от них фактически не было, потому, как кислород по ним не поступал.

"Никто не мог сказать, что происходит. Никаких объявлений, ничего не было. Стюарды в конце самолета плакали. Сидели на полу с баллонами кислорода. Маски ни у кого не работали", - возмущается Александр Литвиненко.

На этом испытания для пассажиров, летевших с турецкого курорта к себе домой в Челябинск, не закончились. После экстренного приземления в Волгограде, людям пришлось ждать, пока за ними прилетит резервный борт из Турции. Эти двенадцать часов они коротали в аэропорту, засыпая лавках и чемоданах. Гостиницу, по словам пассажиров, им никто не предоставил.

Сейчас во всем случившимся разбирается Росавиация и транспортная прокуратура, где уже назвали предварительную причину произошедшего.

"Причиной экстренной посадки послужила разгерметизация салона предварительно. Росавиацией проводится расследование указанного авиационного инцидента. Борт находится в аэропорту города Волгограда. Транспортной прокуратурой взят на контроль ход и результаты расследования", - сообщил транспортный прокурор Волгограда Александр Наливайко.

Чтобы восстановить полную картину, следователи пообщаются и с пассажирами злополучного рейса. 215 из них благополучно долетели до Челябинска. Десять не стали испытывать судьбу, и решили добираться до дома другими видами транспорта. Еще одного человека после экстренной посадки госпитализировали.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".