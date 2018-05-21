Жертвами ДТП в Крыму стали женщина и ребенок

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Женщина и двухлетний ребенок погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Крыму. Предварительно, виновник аварии - водитель Mercedes. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

Крупное ДТП с участием трех автомобилей в Крыму унесло жизни двух человек, в том числе ребенка. Как сообщили агентству РИА Новости в МВД по региону, авария произошла в районе Стройгородка.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения на трассе Ялта - Севастополь. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2110 и врезалась в автомобиль Kia.

В результате аварии пострадали четыре человека. Женщина 1954 года рождения, которая была за рулем машины Kia, а также ее пассажир - ребенок 2016 года рождения - погибли.

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