По факту ДТП с пятью погибшими в Ростовской области возбуждено уголовное дело
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После аварии на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск в Аксайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Инцидент произошел 20 мая. Столкнулись три легковых автомобиля. Три человека погибли, один пострадал.
В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями, в результате которого погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время правоохранительные органы заняты проведением следственных действий.
Инцидент произошел 20 мая на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск в Аксайском районе. Там столкнулись три легковых автомобиля.
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