По факту ДТП с пятью погибшими в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Теги: авария ростов Происшествие дтп

После аварии на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск в Аксайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Инцидент произошел 20 мая. Столкнулись три легковых автомобиля. Три человека погибли, один пострадал.

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями, в результате которого погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время правоохранительные органы заняты проведением следственных действий.

Инцидент произошел 20 мая на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск в Аксайском районе. Там столкнулись три легковых автомобиля.

Читайте также:

В Кузбассе лось вышел на дорогу и спровоцировал два ДТП

Путин потребовал наладить массовое производство автомобилей "Кортеж"

По Крымскому мосту открылось автомобильное движение. Как это было

В МВД предложили отказаться от знака "Шипы"