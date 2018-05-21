Трамп запретил в США операции с госдолгом Венесуэлы

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Президент США Дональд Трамп после победы Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы запретил американским гражданам и компаниям все операции с госдолгом этой страны. Белый дом таким образом намерен предотвратить распродажу госактивов Венесуэлы за бесценок.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ограничение возможностей правительства Венесуэлы продавать госактивы и запрещающий в США любые операции с госдолгом этой страны.

"Мы не будем сидеть сложа руки, пока активы Венесуэлы проматываются этим коррумпированным режимом и продаются за бесценок", - цитирует ТАСС представителя администрации США.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Еще до оглашения итогов голосования его соперник от оппозиционной партии Энри Фалькон отказался их признавать, обвинив власти в попытке подкупа избирателей.

Представители Австралии, Аргентины, Канады, Мексики, США и Чили на саммите G20 в Буэнос-Айрес заявили, что не признают победу Мадуро на президентских выборах. Итоги голосования также отказались признавать правительства стран "Группы Лимы", объединяющей ряд государств Северной, Южной Америки и Карибского бассейна.

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