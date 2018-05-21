Пашинян заявил о намерении сменить всех губернаторов Армении

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После церемонии привидения к присяге нового правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о намерении сменить всех губернаторов республики. Также он обещал обратить внимание на вопрос глав органов местного самоуправления, отметив проблемы с законодательством.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после церемонии привидения к присяге нового правительства республики заявил о намерении сменить всех губернаторов страны, передает ТАСС.

"Что касается глав органов местного самоуправления, то здесь есть определенные проблемы с законодательством, поговорим об этом после", - добавил Пашинян.

Уточняется, что территория Армении поделена на десять областей, ими руководят губернаторы.

Никол Пашинян был утвержден парламентом на посту премьер-министра 8 мая. До этого в Армении несколько недель продолжались протесты против совершившегося ранее избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна. Он подал в отставку 23 апреля.

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