В ЛНР обвинили украинских диверсантов в подрыве моста

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В ЛНР сообщили о подрыве Штеровского автомобильного моста на участке трассы М-21 Красный Луч - Луганск. Как уточнили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики, тип взрывного устройства и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профподготовку.