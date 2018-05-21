23:18, 21 мая 2018

В ЛНР обвинили украинских диверсантов в подрыве моста

Теги:  взрыв  Украина  мост  луганск  донбасс

В ЛНР сообщили о подрыве Штеровского автомобильного моста на участке трассы М-21 Красный Луч - Луганск. Как уточнили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики, тип взрывного устройства и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профподготовку.

Украинские диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост на участке трассы М-21 Красный Луч - Луганск. Об этом сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.

В Луганске отметили, что тип взрывного устройства и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку.

Как передает РИА Новости, в результате подрыва моста временно нарушено автомобильное сообщение Луганск – Красный Луч и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.

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