Российские военные сбили приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник

Российские военные сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны беспилотника неизвестной принадлежности на удалении от авиабазы Хмеймим. Пострадавших или материального ущерба нет.

Система противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии сбила беспилотник, передает ТАСС.

Как сообщил представитель авиабазы, в понедельник с наступлением темноты средствами контроля авиабазы на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (беспилотник). "Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", - сказал он.

Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

24 апреля в десяти километрах от аэродрома Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотника боевиков.