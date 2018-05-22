Евросоюз ответил на ультиматум США по Ирану

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Международное сообщество должно нормализовать экономические отношения и торговлю с Ираном в соответствии с условиями заключённого с этой страной ядерного соглашения. Об этом говорится в официальном заявлении верховного комиссара ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в ответ на ультиматум Вашингтона, который накануне озвучил госсекретарь Майк Помпео.

Вместо одобренного Советом Безопасности ООН Совместного всеобъемлющего плана действий США выдвинули 12 условий для заключения новой сделки с Тегераном. Представитель ЕС Федерика Могерини напомнила: МАГАТЭ 10 раз подтвердило выполнение Ираном всех обязательств, связанных с ядерной программой. И подчеркнула: Евросоюз остаётся приверженным документу, подписанному после десяти с лишним лет сложнейших переговоров, в результате которых удалось достигнуть наилучшего баланса.

"Мы внимательно выслушали выступление госсекретаря США Майка Помпео, которое было адресовано не только иранской аудитории, но и всем, кто поддерживает СВПД. Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, как отход от Совместного всеобъемлющего плана действий сделал или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как он поставит нас в более выгодное положение. Альтернативы СВПД нет", - приводит "ТВ Центр" слова Могерини.

По словам Помпео, для отмены американских санкций Тегерану нужно, в частности, прекратить работы по обогащению урана, не заниматься переработкой плутония, а также вывести из Сирии все силы, находящиеся под его командованием. Между тем, новые американские ограничения, как оказалось, становятся серьезной проблемой и для ЕС, в частности, наносят удар по инвестициям в иранские компании. Еврокомиссия уже опубликовала пакет мер для противодействия новым американским ограничениям против Исламской республики.

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