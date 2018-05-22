Итальянскому президенту предложили кандидата на пост премьер-министра

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Единая Европа с нескрываемой тревогой следит за формированием нового правительства Италии. Работа с ним, похоже, будет полна неожиданностей. Партии "Движение пяти звёзд" и "Лига Севера" создали коалицию и выдвинули кандидата на пост премьер-министра - это юрист Джузеппе Конте. Кроме того, обнародована и программа действий, один из первых пунктов которой - отмена антироссийских санкций.

Услышав имя нового премьер-министра, итальянцы пока задаются только одним вопросом: кто это? Преподает юриспруденцию во Флорентийском университете. Владеет юридической фирмой. Джузеппе Конте - фигура настолько непубличная, что даже после окончания переговоров с президентом Италии Серджио Маттареллой предпочел не появляться перед камерами. Журналистам лишь коротко сообщили: от теории права к его практике новый премьер намерен перейти без промедлений. Благо, "учителей" у профессора хватает, передает "ТВ Центр".

Кандидатуру Конте - сторонника внесистемного движения "Пять звезд" поддержала и ультраправая "Лига". Обе партии набрали примерно по 30 процентов голосов на выборах в парламент. И после месяца переговоров объединились, чтобы сформировать правительство, места в котором уже поделили. Лидеру "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо, по данным СМИ, достанется пост министра экономики. А номер один в "Лиге" - Маттео Сальвини - возглавит министерство внутренних дел.

По-итальянски жизнерадостный, он уже успел порядком испортить настроение бюрократам из Брюсселя. Сальвини - один из главных авторов программы действий будущего правительства. В числе первых пунктов - отмена антироссийских санкций. Причем, Рим может сделать это в одностороннем порядке. Высылка нелегальных мигрантов. А еще требование к ЕС списать 250 миллиардов национального долга. И снизить долю итальянских выплат в общеевропейский бюджет. Иначе - и того хуже. Итальянцы грозятся покинуть зону евро и вернуться к лире, что ставит под угрозу будущее общеевропейской валюты. О чем Риму уже напомнили из Парижа. Но вот что услышали в ответ.

"Французские министры заботятся о Франции. А об Италии позаботимся мы. Мы будем действовать не так, как предыдущие правительства, а ровно наоборот", - сказал Сальвини.

Главный вопрос теперь: насколько хватит такого энтузиазма. Новичкам в большой политике - правительству популистов - предрекают короткую жизнь. Уж не на это ли рассчитывает и Сильвио Берлускони. Европейская пресса сперва удивлялась: Сеньора Кавальери оставили за бортом нового кабмина; теперь замечает: благословив состоявшую в альянсе с его партией "Вперед, Италия" "Лигу" на союз с "Пятью звездами", сам Берлускони вовремя сошел на берег. И может спокойно ждать "кораблекрушения". Тем более, что надзорный суд накануне снял с "неистового Сильвио" - как в шутку зовут его итальянцы - ограничения на право занимать кресло премьера. Берлускони уже объявил: он готов. И тут же дал понять: "удобным партнером" для Брюсселя точно не станет. Вот, например, на транслируемой всеми каналами встрече с избирателями вспоминает поездку в Крым, публично называя полуостров российским.

"Я ехал на машине с Владимиром Путиным несколько месяцев назад в Крыму по прибрежной дороге рядом с Черным морем, а слева открывался вид на необычайно живописные парки с огромными растениями удивительной красоты. Со словами "Всё это невероятно!" я спросил Путина, почему эти парки настолько красивы. Путин ответил: они были устроены 70 лет назад по приказу Сталина. Конечно, это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", - рассказал Берлускони.

Впрочем, пока Сильвио Берлускони, как и вся Италия, ждет окончательного решения президента. Единственного кандидата в премьеры еще нужно официально утвердить.

И если Конте услышит "да", мир сможет получше приглядеться к итальянскому премьеру уже в июне. На встрече "Большой семерки" в Торонто. Учитывая лозунг избирательной кампании – "Итальянцы - первые!" – абсолютную кальку с трамповского "сделаем Америку снова великой" – в компании западных лидеров может появиться еще один эксцентрик.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".