Политолог: ультиматум США Ирану имеет много адресатов

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Вашингтон выдвинул 12 условий для заключения новой сделки с Тегераном. Накануне их озвучил госсекретарь Майк Помпео. По мнению США, Иран был и остаётся главным спонсором международного терроризма и, несмотря на соглашение, продолжает развивать свою ядерную программу. Эту ситуацию в эфире "ТВ Центра" прокомментировал политолог Александр Асафов.

Новые требования США к Ирану Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил политолог Александр Асафов.

"В последнее время геополитический процесс напоминает риторику середины XX века. Очередной ультиматум США, предъявленный в этот раз Ирану, конечно, имеет много адресатов. И Иран в этом списке если не последний, то предпоследний. Я считаю, что адресаты этого ультиматума – страны Европы, которые не поддержали Вашингтон в этом векторе давления на Тегеран", - отметил Асафов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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