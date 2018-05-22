"АвтоВАЗ" прекращает производство Lada Priora, Granta и Kalina

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Компания "АвтоВАЗ" в июле 2018 года снимет с конвейера автомобили Lada Priora, Lada Granta и Lada Kalina. Вместо них в производство запустят рестайлинговые модели в X-стиле.

"АвтоВАЗ" с июля снимает с производства автомобили Lada Priora, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada.

Также "АвтоВАЗ" прекратит производство моделей Lada Granta и Lada Kalina. Издание уточняет, что прекращается производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовятся к выпуску рестайлинговые в Х-стиле.

В прошлом году "АвтоВАЗ" реализовал 311,6 тысячи автомобилей. Самой популярной моделью компании стала Granta, на втором месте - Vesta и на третьем – Xray.

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