Москалькова решила посетить отбывающих наказание в США россиян

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что рассмотрит возможность личного посещения некоторых граждан России, находящихся в заключении в США. По ее словам, международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав россиян в других странах.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что международные организации не реагируют должным образом на ущемление прав россиян в других странах. Об этом пишет газета "Известия".

По ее словам, она неоднократно обращалась в ООН и Совет Европы в связи с ущемлением прав российских граждан за рубежом. Тем не менее, Москалькова "пока не ощутила существенных перемен в этом плане".

Особое беспокойство у омбудсмена вызывает ситуация вокруг россиян, которые в течение последних лет были похищены американскими спецслужбами на территории третьих стран или экстрадированы в обход международно-правовых норм.

Она подчеркнула, что в условиях сокращения численности российских дипломатов нужно рассмотреть возможность личного посещения граждан России, находящихся в заключении в США.

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