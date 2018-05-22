Лица без гражданства в России получат удостоверение личности

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Лица без гражданства в России смогут получить удостоверение личности. Речь идет о бывших гражданах СССР, проживающих в стране более 15 лет, освободившихся заключенных, а также тех, кто переехал в Россию еще в детском возрасте, но так и не стал обладателем паспорта. Разработку законопроекта проводит МВД.

В России рассчитывают выдавать новые документы, удостоверяющие личность, бывшим гражданам СССР, проживающим на территории России более 15 лет, людям, освобожденным из мест лишения свободы, а также тем, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство. Об этом пишет газета "Известия".

Законопроект МВД позволит подавать заявление на гражданство "не только по месту жительства, но и по месту пребывания". Об этом рассказала замначальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве.

Как отметила член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина, в удостоверение впишут основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания и вклеят фотографию.

Новый документ впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.