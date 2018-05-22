Лица без гражданства в России получат удостоверение личности
Теги: Общество мигранты паспорт гражданство
Лица без гражданства в России смогут получить удостоверение личности. Речь идет о бывших гражданах СССР, проживающих в стране более 15 лет, освободившихся заключенных, а также тех, кто переехал в Россию еще в детском возрасте, но так и не стал обладателем паспорта. Разработку законопроекта проводит МВД.
В России рассчитывают выдавать новые документы, удостоверяющие личность, бывшим гражданам СССР, проживающим на территории России более 15 лет, людям, освобожденным из мест лишения свободы, а также тем, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство. Об этом пишет газета "Известия".
Законопроект МВД позволит подавать заявление на гражданство "не только по месту жительства, но и по месту пребывания". Об этом рассказала замначальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова на совещании Общественного совета при ведомстве.
Новый документ впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.