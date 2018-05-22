Американский телеканал сообщил о неудачных испытаниях российской ракеты

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Проведенные с ноября 2017 года по февраль 2018 года четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой закончились провалом, об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Американский телеканал CNBC сообщил о неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной установкой, передает ТАСС.

Речь идет о четырех запусках, которые были проведены с ноября 2017 года по февраль 2018 года. По данным СМИ, самое долгое из испытаний продолжалось около двух минут, ракета пролетела примерно 35 километров, после чего упала. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, ракета пролетела примерно восемь километров.

Источники телеканала отметили, что "приказ по проведению испытаний якобы отдали высокопоставленные кремлевские чиновники, несмотря на возражения со стороны инженеров, которые сообщили, что системы ракеты находились на начальном этапе готовности".

Также CNBC сообщил, что российские крылатые блоки "Авангард" будут полностью готовы к использованию к 2020 году. В настоящее время США не способны от них защититься. По данным источников телеканала, Россия дважды успешно испытала оружие в 2016 году. Третий запуск был проведен в 2017 году, но провалился. Четвертый запланирован на лето 2018-го.

1 марта во время послания Федсобранию президент Владимир Путин представил новинки в области вооружения. Среди них были "Авангард", гиперзвуковая ракета "Кинжал", межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".

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