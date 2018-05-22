В Подмосковье серийный угонщик выпрыгнул из машины на ходу, скрываясь от полиции

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В Подмосковье полицейские с погоней задержали 40-летнего жителя Твери, подозреваемого в серии краж автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, пытаясь скрыться, угонщик выпрыгнул из машины на ходу. Возбуждено уголовное дело о краже.

В Подмосковье полицейские в ходе погони задержали 40-летнего жителя Твери, подозреваемого в серии краж автомобилей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый в Химках с помощью специального оборудования украл иномарку стоимостью более 1,5 миллиона рублей. В ходе плана "Перехват" машину на Молодежной улице обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы.

"Водитель, не выполнив законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства, выпрыгнул из движущейся машины и попытался скрыться, но в результате преследования был задержан полицейскими. В ходе досмотра похищенного автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли специальное оборудование, используемое для кражи транспортных средств", - сообщили в МВД.

Задержанный рассказал, что украл автомобиль с целью его дальнейшего разукомплектования и продажи. Как выяснили полицейские, мужчина причастен еще к двум похищениям иномарок в Химках. В его отношении возбуждено уголовное дело о краже. В настоящее время угонщик находится под стражей.