Ройзман заявил об уходе в отставку с поста мэра Екатеринбурга

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской Думы заявил о своем уходе с поста главы города. По его словам, он не намерен участвовать в отмене прямых выборов мэра, и уйти в отставку будет честнее.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил об отставке. Как сообщил "Интерфакс", об этом глава города объявил на заседании городской Думы.

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Документ был предложен губернатором региона Евгением Куйвашевым. Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

На заседании городской Думы Ройзман заявил, что не намерен участвовать в реализации законопроекта. По его словам эта инициатива не соответствует интересам жителей города.

"Это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто. И я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее", - заявил Ройзман.