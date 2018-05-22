Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова

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В МИД Украины заявили о возможности обмена осужденного в России режиссера Олега Сенцова на арестованного украинскими властями главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

В МИД Украины заявили о возможности обмена режиссера Олега Сенцова на главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Главная цель как для МИД, так и для правительства - это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", - сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в мае 2015 года. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму и создании террористического сообщества.

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ 15 мая 2018 года. В офисе компании прошли пять обысков. 17 мая Херсонский суд Украины арестовал его на два месяца. Такое решение было принято из-за того, что Вышинский поддерживал самопровозглашенные республики Донбасса. Журналиста также подозревают в госизмене.

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