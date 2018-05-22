Под Псковом школьный автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

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Экскурсионный автобус, перевозивший 26 детей, съехал в кювет на трассе в Псковской области. Пострадали шесть школьников и водитель, их осматривают врачи. К месту происшествия направлен резервный автобус.

В Псковской области шесть школьников и водитель пострадали при съезде экскурсионного автобуса в кювет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

ДТП произошло на 244-м километре трассы Р-23 "Санкт-Петербург - Псков" вблизи населенного пункта Цапелька. В автобусе находились 29 человек, 26 из них - дети.

На данный момент пострадавших осматривают врачи. Водитель получил травмы средней степени тяжести, а дети - легкой степени.

О причинах ДТП пока не сообщается, но известно, что погодные условия на трассе были благоприятные. К месту происшествия направлен резервный автобус.

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