Ройзман не исключил возвращения на пост мэра Екатеринбурга

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Евгений Ройзман заявил, что готов вернуться на пост мэра Екатеринбурга, но только в случае, если будут возвращены прямые выборы. При этом в федеральном правительстве он себя не видит. Также Ройзман рассказал, что после отставки планирует заняться развитием хосписа, который носит имя Елизаветы Глинки.

Евгений Ройзман, объявивший об отставке с поста мэра Екатеринбурга и председателя городской Думы, рассказал, что может вновь стать главой города. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если будут возвращены прямые выборы, то у меня достаточно опыта. Я для себя [возвращения на пост мэра] не исключаю", - сказал он.

При этом из Екатеринбурга Ройзман уезжать не хочет. По его словам, он не видит себя в федеральном правительстве.

Также он рассказал о том, чем планирует заняться после своего ухода. В частности, Ройзман намерен развивать хоспис, который носит имя Елизаветы Глинки (доктора Лизы). "Я буду востребован. Мне надо кормить пациентов хосписа, 400 тысяч рублей надо в месяц, буду заниматься его развитием", - подчеркнул он.

Ранее, 22 мая, Евгений Ройзман в ходе заседания городской Думы объявил о своем уходе с поста мэра Екатеринбурга. По его словам, он не хочет участвовать в отмене прямых выборов мэра, так как, эта инициатива не соответствует интересам жителей города. Уйти в отставку, по мнению Ройзмана, будет честнее.

В апреле депутаты заксобрания Свердловской области приняли в окончательном чтении законопроект, внесенный губернатором Евгением Куйвашевым об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно законопроекту, глава города будет избираться не его жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Он же возглавит и городскую администрацию.

Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга и главой гордумы после победы на выборах в сентябре 2013 года.

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