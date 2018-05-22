На южные регионы России обрушились мощные ливни

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На юге России устраняют последствия ливней. Мощный циклон обрушился на Ставрополье и Краснодарский край накануне вечером. Улицы городов превратились в реки. Воду всю ночь откачивали десятки машин спецтехники. По прогнозам синоптикам, ситуация не изменится ещё несколько дней.

Всего за час под воду ушло полгорода. Пешеходы преодолевают улицы вброд, автомобилисты испытывают машины на прочность. Столицу Краснодарского края заливает вторые сутки. Дороги, которые больше напоминали венецианские каналы, встали в многокилометровых пробках, передает "ТВ Центр".

Глохли не только кроссоверы, пассажиры автобусов и трамваев тоже стали заложниками стихии. Затопленными оказались магазины, расположенные на цокольных этажах. На улицы вышла водооткачивающая техника. Аварийные службы перешли на усиленный режим работы.

Некоторые краснодарцы решили не дожидаться поездки на море и уже открыли купальный сезон. Синоптики предупреждают: дожди продлятся еще несколько дней, в некоторых районах возможен град, какой накануне прошел в Дагестане.

Горные села Акуша и Леваши на пару часов погрузились в зиму. Вслед за градом на регион обрушились мощнейшие ливни. Вперемешку с грязью бурные потоки сносили все без разбора - автомобили, заборы, людей. Тем, кто оказался на пути стихии, повезло меньше остальных. Серьезных жертв и разрушений, впрочем, удалось избежать. Хотя дороги теперь ждёт капитальный ремонт.

С последствиями паводков продолжают бороться в Якутии. С начала месяца спасатели эвакуировали порядка 300 человек и доставили 10 тонн гуманитарного груза. В наиболее пострадавших регионах сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбы и оборудовать переправы.

"В течение суток от воды освободилось четыре населенных пункта, это свыше 160 дворовых территорий и свыше 60 жилых домов. В ближайшие сутки - двое мы прогнозируем прохождение ледохода на данном участке с сохранением высокого уровня воды, а также просим администрацию и жителей обеспечить собственную безопасность", - рассказал начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Люди постепенно возвращаются в свои дома. Хотя режим ЧС все еще сохраняется. Затопленными остаются шесть населённых пунктов. Власти региона уже подсчитали - ущерб от весенних паводков составил почти 800 миллионов рублей. Большая часть суммы уйдет на восстановление дорог. Остальное - пострадавшим. Адресная помощь, обещают в администрации, дойдёт до каждой семьи.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".