В Иране пригрозили США судом после заявлений Помпео

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Иран пригрозил Соединенным Штатам судебным преследованием в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео. Накануне он озвучил условия, при которых Вашингтон пойдет на новое соглашение с Тегераном. В противном случае давление продолжится и будут введены новые санкции. Негативно на ультиматум США отреагировали и в Европе.

Что-либо доказать и переубедить невозможно - так на ультиматум нового госсекретаря Майкла Помпео отреагировала Федерика Могерини. Глава еврокомиссии заявила, что МАГАТЭ 10 раз за три года проверяла выполнение Ираном ядерного соглашения. Никаких замечаний нет. В том числе, Тегеран предоставляет экспертам организации полный доступ на свои ядерные объекты. Но за океаном не в курсе, передает "ТВ Центр".

"Международное сообщество должно нормализовать экономические отношения и торговлю с Ираном, выполняя Совместный всеобъемлющий план действий. Ультиматум госсекретаря США Майкла Помпео иранскому народу был адресован не только иранской аудитории, но и всем, кто поддерживает СВПД. Договор никогда не был предназначен для того, чтобы снять все вопросы в отношениях с Ираном, однако для него не существует альтернативы", - указали в ЕС.

И это общая позиция европейских участников ядерной сделки. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас теперь ищет встречи с Помпео, чтобы повлиять на коллегу.

"Мы считаем, что без соглашения мы можем столкнуться с риском того, что Иран вновь начнет ядерную программу, что идет вразрез с интересами безопасности не только Германии, но и всей Европы. Поэтому мы хотели бы продолжать действовать в рамках этого соглашения в будущем не только с нашими партнерами в Европе, но и с другими подписантами", - отметил он.

Самые жесткие санкции в истории - именно так анонсировал новоиспеченный глава Госдепа пакет ограничительных мер против Ирана. По мнению Помпео, Тегеран остается главным спонсором терроризма, вторгается в другие страны. А сделка была лишь прикрытием. Иран якобы продолжал наращивать свою ядерную мощь, заявили в Вашингтоне.

"Сделка лишь откладывала появление у Ирана способности разрабатывать ядерное оружие. И не гарантировала безопасность американского народа. Больше этого не будет. Не будет больше беспрепятственного расширения мощи Ирана", - сказал Помпео.

Однако не все для Тегерана потеряно, считают в Вашингтоне. Помпео озвучил условия нового двустороннего соглашения США и Ирана. 12 пунктов: от гарантий ядерного нераспространения - точно такие же, кстати, прописаны в действующем СВПД - до заморозки программы производства баллистических ракет. А вот это уже что-то новенькое. Вашингтон диктует свою волю и открыто указывает Тегерану, каким оружием может располагать независимое государство. Президент Рухани отметил, что риторика хозяина Белого дома и его помощников напоминает слова Джорджа Буша-младшего 15-летней давности, который тоже пытался давить на Иран с позиции силы.

Американские СМИ провели другую историческую параллель. Также 15 лет назад Колин Пауэлл тряс пробиркой за круглым столом Совбеза ООН, заявляя, что у Ирака есть бактериологическое оружие. Речь главы Госдепа тогда, в 2003 году, стала спусковым механизмом для начала нового витка "Бури в пустыне". Чем сегодняшние громы и молнии Трампа, Помпео и прочих в адрес Тегерана отличаются от взрывоопасных заявлений предшественников, задается вопросом глава иранского МИД.

"Американское дипломатическое притворство - попросту возвращение к старым привычкам. Притворство, попавшее под иллюзии и провалившуюся политику, обусловленную коррупционными группами с особыми интересами, повторяет те же самые неправильные решения. Иран в то же время работает с партнерами над решениями по СВПД", - написал Зариф в Twitter.

Тегеран в тесном контакте с Москвой, Пекином и европейскими столицами. Еврокомиссия уже приняла пакет мер для противодействия новым американским ограничениям против Ирана. Работа европейских компаний на восточном направлении не только не будет приостановлена. Наоборот, становится в приоритете. Перезагрузка ядерной сделки в формате 4+1 - в действии.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".