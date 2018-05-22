Украинским силовикам отдали приказ "затянуть петлю" вокруг Донецка

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Киев приказал затянуть петлю вокруг Донецка, с чем связано усиление обстрелов Горловки. Об этом рассказали в штабе украинских силовиков. Горловка откроет киевским военным путь на Дебальцево и Енакиево, а потом уже - и на столицу ДНР. Неспокойно и в Луганской народной республике. Там диверсанты взорвали мост.

Теракт на территории Луганской республики – так квалифицируют подрыв крупного путепровода власти ЛНР. Штеровский автомобильный мост был заминирован диверсионной группой украинской армии. Взрыв произошёл ночью, отмечает "ТВ Центр".

"По предварительным данным, подрыв был произведён путём закладки заряда на высоте около шести метров. Его вес составлял около 18 килограммов. Найдены осколки взрывного устройства", - сообщила представитель МГБ ЛНР Евгения Любенко.

В результате подрыва нарушено транспортное сообщение между крупными населёнными пунктами Луганской республики. Здесь же проходит и железнодорожная ветка. Сам мост, как и дорожное полотно, получил критические повреждения. Восстановлению он не подлежит.

Власти ЛНР сообщили, что под особый контроль взяты все путепроводы республики. Их проверяют сапёры. Диверсия, которая впервые за долгое время произошла в глубине Луганской республики, состоялась на фоне общего обострения ситуации в регионе. Вооружённые силы Украины предпринимают очередную попытку наступления, которая, впрочем, уже захлебнулась. Силовики не первый день ведут обстрелы жилых районов, применяют тяжёлую артиллерию. В том числе запрещённые минскими договорённостями 122-милиметровые орудия.

В Никитском районе Горловки снаряд попал прямо в пятиэтажку. С начала мая разрушено более сотни жилых домов. А в этом месяце Горловка подверглась самым интенсивным с 2015 года обстрелам. Мирные жители опять живут в подвалах.

Горловка расположена на линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. ВСУ не скрывают, что хотят занять высоты, которыми окружён город. Это ключ к контролю над всем районом. А также стратегический плацдарм для дальнейшего наступления с целью взять в кольцо сам Донецк. На луганском участке соприкосновения ВСУ сосредоточили крупные бронетанковые соединения.

Над позициями ВСУ под Горловкой был замечен флаг США. Ополченцы считают, что с высокой вероятностью там могут находиться американские военные инструкторы. Впрочем, само наступление украинских силовиков здесь прямо связывают с последним визитом в этот район спецпредставителя США Курта Волкера. Каждый раз, когда он прибывает сюда, в регионе начинается обострение.

Серей Псурцев, "ТВ Центр".