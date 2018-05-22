В Удмуртии потушили пожар на бывшем полигоне

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Пожар на бывшем военном полигоне в Удмуртии потушили спустя шесть дней. Площадь возгорания составила 300 гектаров, из опасной зоны были эвакуированы более 1,4 тысячи человек.

Пожар на бывшем полигоне в поселке Пугачево в Удмуртии ликвидирован, передает ТАСС.

Во время ликвидации пожара вертолеты Ми-8 совершили 196 сбросов воды объемом 989 тонн, а самолет Бе-200 совершил 43 сброса объемом 344 тонны.

Пожар на территории бывшей военной части у поселка Пугачево в Удмуртии начался днем 16 мая. После этого стали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Загорелась трава, пламя охватило около 300 гектаров. Из опасной зоны были эвакуированы более 1,4 тысячи человек.

В 2011 году на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево произошел крупный пожар. В результате сдетонировали боеприпасы. Погибли три человека, пострадали порядка 100. Эвакуировали более 28 тысяч человек. Взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы.

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