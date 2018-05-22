СКР возбудил еще два уголовных дела об обстрелах на Украине

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Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела об обстрелах мирного населения Донбасса на Украине. Как подчеркнули в ведомстве, Киев игнорирует протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. СКР продолжает фиксировать преступления украинских силовиков и собирать доказательную базу.

В России возбудили еще два уголовных дела в связи с обстрелами мирного населения в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сказала она.

По ее словам, украинские военные с 16 по 18 мая, выполняя приказы неустановленных вышестоящих лиц, произвели артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. Обстрелы также продолжились 19 и 20 мая. Кроме Горловки удары были нанесены по поселку Зайцево. Погибли четыре мирных жителя, в том числе три женщины, одна из которых – пенсионерка. Еще четверо гражданских лиц получили ранения.

"Следственным комитетом России продолжается фиксация всех преступлений украинских силовиков против гражданского населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также сбор доказательств", - подчеркнула Петренко.