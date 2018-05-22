Из центра Москвы до "Лужников" запустили прямой автобусный маршрут

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В Москве запустили прямой автобусный маршрут №216, по которому из центра города до стадиона "Лужники" можно будет добраться за 25 минут. Раньше это расстояние можно было преодолеть за час и с пересадками.

В Москве запустили прямой автобусный маршрут №216 из центра города до стадиона "Лужники", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Новый маршрут будет проходить от "Лужников" через Хамовнический вал, Новодевичий монастырь и далее по Саввинской, Ростовской и Смоленской набережным до станции метро "Краснопресненская". Время в пути – 25 минут.

До запуска нового маршрута это расстояние можно было преодолеть только с пересадками, что увеличивало время в пути на 30 минут.

С расписанием нового маршрута можно ознакомиться здесь.

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