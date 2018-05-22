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Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и недружественных стран в третьем чтении. Этот законопроект позволит правительству по решению президента вводить различные зеркальные меры, большинство из которых касаются запрета на ввоз зарубежной продукции.

Депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

"Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности России, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан России от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении России, граждан России или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию России", - отмечается в тексте документа.

Правительство по решению президента России получает право вводить различные меры противодействия. При этом они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Соответствующие решения могут быть приняты главой государства на основании предложений Совета безопасности России.

При этом, в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменит соответствующие меры противодействия.

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