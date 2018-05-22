ЦБ представил памятные банкноты к ЧМ-2018

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Банк России представил пластиковую сторублевую банкноту к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ее тираж составил 20 миллионов штук. На лицевой стороне банкноты изображен мальчик с футбольным мячом, на оборотной - летящий мяч.

Центробанк выпустил первую полимерную банкноту номиналом в 100 рублей, которая посвящена Чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении регулятора.

На лицевой стороне изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить достижения великих футболистов. На оборотной стороне банкноты изображен летящий футбольный мяч – символ земного шара, на котором выделяется карта России. Ниже перечислены города, в которых пройдет ЧМ-2018.

Тираж памятной банкноты составит около 20 миллионов экземпляров.

"На сегодняшний день памятные банкноты уже доставлены в наши отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре и Самаре, в мае-июне они будут доставлены во все регионы России", - сообщила RNS первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

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