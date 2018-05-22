Собянин утвердил правила нанесения граффити на здания в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о правилах нанесения граффити на фасады домов столицы. Теперь любые изображения на зданиях должны быть согласованы с уполномоченными органами власти в порядке, установленном правительством города. Авторы несогласованных рисунков должны будут удалить их и восстановить стену до первоначального вида.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил правила нанесения граффити на стенах столичных домов. Как сообщило агентство "Москва", сответствующий закон был размещен на сайте мэра и правительства города.

"Нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Москвы в порядке, установленном правительством Москвы", - говорится в документе.

В том случае, если изображение не было согласовано с властями, его автор будет обязан удалить рисунок и восстановить поверхность, на которую он был нанесен, в первоначальное состояние в установленный уполномоченным органом срок. В случае невыполнение требования, удаление рисунка и восстановление поверхности будут осуществляться за счет городского бюджета.