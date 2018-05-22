Управляющей ТРЦ "Зимняя Вишня" продлили арест

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Суд в Кемерове продлил до 25 августа арест управляющей ТРЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок, обвиняемой по делу о пожаре ТЦ, на котором погибли 60 человек. По данным следствия, она может скрыться от суда или воздействовать на свидетелей.

Центральный районный суд Кемерова продлил срок ареста управляющей торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" Надежды Судденок до 25 августа, сообщает ТАСС.

О продлении ареста ходатайствовал представитель СК. По его мнению, Судденок может скрыться от суда или воздействовать на свидетелей, поскольку еще не все допрошены, завершены не все следственные действия.

В свою очередь Судденок заявила, что "не собирается никуда бежать", поскольку ухаживает за престарелой матерью.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник.

По делу о пожаре арестованы восемь человек: начальник пожарного звена Сергей Генин, который повел спасателей к пожару по длинному пути; управляющая ТЦ Надежда Судденок; технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев; руководитель компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, а также Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации; сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре; гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Как сообщалось ранее, семь фигурантов были арестованы до 25 мая. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня Генина.

21 мая суд продлил до 24 августа арест Соболева, Никитина и Антюшина. В суд также поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Полозиненко, Богдановой и Комковой.

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