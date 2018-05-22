Лавров обсудил с Чавушоглу работу в "астанинском формате"
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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ряд международных вопросов. В частности, темой разговора стала работа в "астанинском формате".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится на сайте МИД России.
"Министры обсудили ряд актуальных международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая совместную работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН", - отметили на Смоленской площади.