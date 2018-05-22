Лавров обсудил с Чавушоглу работу в "астанинском формате"

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Теги: турция лавров Сирийский конфликт

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ряд международных вопросов. В частности, темой разговора стала работа в "астанинском формате".