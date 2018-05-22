Аэропорт "Внуково" подготовят к ЧМ-2018 до 1 июня

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Аэропорт "Внуково" готовят к Чемпионату мира по футболу. Сейчас там идёт ремонт асфальта на привокзальной площади и на подъездах к ней.

На территории аэропорта "Внуково" продолжается благоустройство в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Помимо обновления дорожного покрытия, в районе аэровокзала также проводится ремонт люков, тротуаров и замена бордюрного камня. Работы продлятся до 1 июня, сообщает "ТВ Центр".

Аэропорт "Внуково " работает в обычном режиме. Но движение на подъездах к аэропорту может быть частично ограничено.