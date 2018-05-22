Москвичка заперла годовалого ребенка в машине и ушла за наркотиками

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В Москве задержана мать годовалого ребенка, которая оставила его одного в машине, а сама пошла в подъезд соседнего дома употреблять наркотики. Всё произошло на Авиамоторной улице.

Стражи порядка задержали москвичку, которая заперла годовалого ребенка в автомобиле. О том, что в машине плачет ребёнок, в полицию сообщили прохожие. Полицейские быстро прибыли на место и вместе с МЧС вскрыли автомобиль. Годовалого мальчика на скорой помощи отправили в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, передает "ТВ Центр".

"По данному факту отделом дознания УМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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