Задержан подозреваемый в избиении студента-медика в центре Москвы

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Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на Амира Абумуслимова, студента медицинского университета. 12 мая в центре Москвы к юноше подошла компания агрессивно настроенных молодых людей. Эта встреча оказалась для Амира роковой. За его жизнь до сих пор борются московские хирурги. Из комы пострадавший пока не вышел.

Это была всего лишь случайная встреча на Андреевском мосту. Амир - студент-медик из академии им. Сеченова - вышел прогуляться с другом. На пути оказалась группа молодежи - крепкие накачанные парни, девушки. Они, по словам очевидцев-прохожих, оскорбляли Амира и его приятеля. А потом был удар. Точный и мощный.

Ирина с мужем вызвали скорую помощь и полицию. Амиру становилось все хуже и хуже, он потерял сознание. Кровоизлияние в мозг - сразу же констатировали врачи. Ирину же поразило, как вели себя те, кто напал на студента. "А эти сразу не убегали, и они все ходили, и смотрели, смеялись", - рассказала очевидец.

На следующий день Ирина разыскала Амира в больнице, нашла и его родственников. Выяснилось - он из небольшого дагестанского села, в Москве всего два года, живет в общежитии. Мечтал стать хирургом, закончил школу с золотой медалью и сейчас учится на втором курсе "Сеченовки". Он и там отличник, в числе лучших студентов. Спокойный, неконфликтный. Работал еще и медбратом в одном из хосписов, передает "ТВ Центр".

История эта получила большой резонанс в соцсетях. Она многим показалась особенно страшной из-за того насколько обыденно, легко всё произошло. Подключились муниципальные депутаты, один известный адвокат готов помогать семье Амира бесплатно. Подозреваемого полиция уже задержала.

"Им оказался 18-летний приезжий молодой человек. Следственным отделом МВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111-й Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщил начальник управления информации, общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Обнадеживающих новостей пока, правда, нет. Амиру сделали сложную операцию. В сознание он так и не приходил. Обширная гематома, говорят врачи. Сейчас нужно только ждать.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".