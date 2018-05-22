При реставрации Центрального павильона ВДНХ нашли фрагмент фрески

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Фрагмент фрески с изображением комбайнера на уборке урожая обнаружили реставраторы в Центральном павильоне ВДНХ. Сейчас специалисты пытаются установить автора. Ведь над оформлением ВДНХ работали многие художники, в том числе и выдающиеся живописцы.

Под слоями белой штукатурки - сюжет из "ударного" прошлого. Колосистое поле пшеницы рассекает комбайн. В колхозе "кипит" работа. Такая картина развернулась в Центральном павильоне ВДНХ. В зале "Машинно-тракторная станция" во время реставрационных работ архитекторы нашли фрагменты живописи - эту фреску на стене, передает "ТВ Центр".

Уже выдвигаются разные версии происхождения фрески. Атрибутика намекает на 50-е годы прошлого столетия. Но точную дату создания, как и автора произведения, определят эксперты. Для этого даже созван целый совет ученых. Исторический интерьер ВДНХ практически полностью утрачен, поэтому такие находки для реставраторов - настоящее чудо.

"Именно первый павильон для нас постоянно какие-то находки преподносит уже с 2014 года. Мы уже и не надеялись что-то новое найти, так как весь павильон нами исследован, изучен, и когда реставраторы приступили к расчистке слоев штукатурки, окрашенного слоя, то для меня как для реставратора это был большой шедевр и большая находка", - рассказала куратор реставрационных работ на ВДНХ Юлия Логинова.

Уже решено, что найденная фреска будет включена в современный интерьер павильона. Делегатов второго Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, которые ранее "красовались" на этом месте, перенесут. Огромное полотно Александра Герасимова теперь сменит свою дислокацию, открыв всеобщему обозрению вновь выявленное художество. После большой реставрации первозданный исторический облик вернут и фасадам Центрального павильона ВДНХ. Самое здание теперь венчает не только шпиль со звездой, но и медальоны с изображениями герба Карело-Финской ССР, которые украшали фасады первого яруса здания до 1956 года.

Елена Сахно, Сергей Титов, "ТВ Центр".