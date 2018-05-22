15:21, 22 мая 2018

Актеры школьного театра покажут выпускникам новый спектакль

Теги:  Культура  школа  театр

Москва готовится к выпускным балам. Впереди у старшеклассников ещё госэкзамены. Зато потом город устроит для них настоящий праздник. Впрочем, поздравить выпускников с окончанием столь важного этапа в жизни можно по-разному. Например, поставить спектакль. О том, что волнует юное сердце больше всего - о добре и зле, доблести и трусости, героизме и подлости. И назвать постановку лаконично - "Продолжение".

Подробности – в репортаже Ольги Стрельцовой.

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