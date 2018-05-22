Шесть сотрудников Мариинки госпитализированы с недомоганием
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В Санкт-Петербурге шесть сотрудников Мариинского театра госпитализированы с недомоганием, один человек находится в реанимации. На данный момент в столовой театра работают специалисты, они выясняют причины происшествия.
Шесть работников Мариинского театра в Санкт-Петербурге были госпитализированы с недомоганием, сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Их разместили в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Один пострадавший находится в реанимации.
Симптомы в комитете не назвали. На данный момент в столовой театра работают специалисты, они выясняют причины происшествия.
"Пока у нас нет заключений экспертов", - сообщили в театре.
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