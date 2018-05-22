Медведев: у правительства впереди много масштабных проектов

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Во вторник правительство России собралось на первое заседание в обновлённом составе. Членов кабмина тепло поприветствовал Дмитрий Медведев.

Впереди у правительства много масштабных проектов и задач, в том числе исполнение нового майского указа президента. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, сообщает "Газета.Ru".

В ходе заседания был рассмотрен целый ряд финансово-экономических вопросов. Основное внимание уделили федеральному бюджету этого года. При внесении поправок правительство предлагает дополнительно увеличить расходы на 62 миллиарда рублей. Деньги пойдут на поддержку промышленности, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, а также на социальную сферу.

"Доходная часть бюджета будет увеличена более чем на 1,8 триллиона рублей. Эти дополнительные деньги появляются в бюджете не только потому, что ситуация на сырьевых рынках стала лучше, хотя этот фактор действительно играет заметную роль, но, кроме того, как и в прошлом году растут, причём быстрее, чем ожидалось, доходы, которые не завязаны на экспорт нефти и газа. Мы рассчитываем, что в течение года эти положительные тенденции сохранятся", - отметил Медведев.

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