Собянин вдвое увеличил размер субсидии на установку шлагбаумов во дворах

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Власти Москвы распространят право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что расширил нормы предоставления субсидий на установку шлагбаумов во дворах.

"Приняли решение: увеличить размер субсидии в два раза — с 50 до 100 тысяч руб. за каждый шлагбаум; распространить право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы Москвы. Пусть жители каждого двора сами решают, нужны им шлагбаумы или нет. Если решат, что нужны, город поможет с деньгами", - написал мэр, комментируя ситуацию в Новокосино, жители которого в ходе прошедшей на прошлой неделе встречи попросили помочь решить проблему бесконтрольного въезда постороннего транспорта.

Кроме того, мэр пояснил, что было принято решение выплачивать субсидию на установку шлагбаумов авансом. "Инициативной группе больше не потребуется вкладывать свои деньги или обходить соседей для сбора денег. А это, как известно, бывает нелегко. Решение об установке шлагбаумов принимает общее собрание собственников квартир. Долгая и сложная процедура. Чтобы ее упростить, предлагаем жильцам воспользоваться системой "Электронный дом" в «Активном гражданине». С ее помощью голосование можно провести заочно, в электронном виде. Сегодня окружные дирекции ЖКХ просто принимают от инициативных групп документы на получение субсидий. По новому порядку мы обяжем их помогать жителям оформлять эти документы. Да и самих документов потребуется меньше, чем сейчас", - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что жители других районов также сталкиваются с проблемой как в Новокосино. "Каждое утро, с понедельника по пятницу, дворы у станции метро "Новокосино" превращаются в большую «перехватывающую парковку» для машин, приезжающих из Подмосковья. И жители Новокосино — не единственные, кто сталкивается с этой проблемой. То же самое происходит во многих дворах, расположенных недалеко от оживленных станций метро", - написал он.

Собянин напомнил, что обычно, в таких случаях въезды во дворы закрывают шлагбаумами. "Чтобы помочь оплатить эти работы, в 2015 году мы приняли решение выдавать жителям субсидию 50 тысяч рублей за каждый установленный шлагбаум. И процесс сдвинулся с мертвой точки. За неполные три года жители 1 тыс. 340 дворов перекрыли въезд постороннего транспорта на свою территорию", - пояснил он. Мэр объяснил, что в Новокосино шлагбаумы не установили, потому что субсидии на установку шлагбаумов могут получить только жители тех районов, где действует платная парковка, а в этом районе ее нет.

Он выразил надежду, что новые правила установки шлагбаумов помогут москвичам навести порядок в своих дворах.