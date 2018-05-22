В Кремле просят верить словам Путина об оружии, а не американским СМИ

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал больше доверять словам Владимира Путина о российском оружии, а не репортажам американских журналистов. Ранее телеканал CNBC утверждал, что испытания новейших российских вооружений закончились неудачно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал репортаж американского телеканала CNBC о неудачных испытаниях российского оружия, передает ТАСС.

"Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!" - сказал спикер Кремля.

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что проведенные с ноября 2017 года по февраль 2018 года четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой закончились провалом.

1 марта во время послания Федсобранию президент Владимир Путин представил новинки в области вооружения. Среди них были "Авангард", гиперзвуковая ракета "Кинжал", межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". По словам главы государства, некоторые вооружения превосходят иностранные аналоги.