Московские пляжи откроются к 25 мая

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Московские пляжи и зоны отдыха будут открыты к 25 мая. Всего в столице будет организовано 12 зон отдыха с купанием, 46 зон отдыха без купания, а также 66 мест массового отдыха. На данный момент спасатели проводят приемку рекреационных зон.

В Москве к 25 мая откроются пляжи и зоны отдыха, об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

Всего в городе будет организовано 12 зон отдыха, где можно будет купаться, 46 зон отдыха без купания, а также 66 мест массового отдыха.

"Идет работа по приемке зон отдыха в эксплуатацию, освидетельствование пляжей. Мы планируем эту работу завершить 22-24 мая и к 25 числу все зоны отдыха будут готовы", - сказал Волков.