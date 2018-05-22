Собянин обсудил с представителями общественных организаций работу хосписов

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Современная система оказания помощи пожилым и хронически больным людям появится в Москве. Актуальные вопросы работы московских хосписов обсудил во вторник с представителями общественных организаций Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в обсуждении работы хосписов. В дискуссии участвовали руководители благотворительных организаций, работающих в сфере паллиативной медицины. Встреча прошла в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой, передает "ТВ Центр".

Работа по улучшению паллиативной сферы ведется правительством Москвы уже несколько лет. В минувшем году были приняты дополнительные меры по повышению доступности обезболивающих препаратов.