Госдума одобрила назначение Кудрина главой Счетной палаты

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Депутаты Государственной Думы поддержали назначение на пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Из 350 парламентариев за его кандидатуру проголосовали 264, против - 43. Еще 43 депутата воздержались. Ранее этот пост занимала Татьяна Голикова.

Госдума одобрила назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на результаты голосования.

За назначение Кудрина проголосовали 264 депутата из 350. Против высказались 43 парламентария, еще столько же воздержались.

"Алексей Леонидович - человек очень известный. У него, безусловно, есть и богатейший профессиональный опыт, и квалификация, и все остальные параметры, которые предусмотрены федеральным законом, они, безусловно, все есть", - отметил полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

Кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты внес в Госдуму Владимир Путин. Назначение предложили депутаты от "Единой России".

Ранее этот пост занимала Татьяна Голикова. 17 мая её досрочно освободили от должности председателя в связи с переходом в состав правительства.