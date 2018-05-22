Математика Богатова могут наказать за использование Tor

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Математик Дмитрий Богатов, который в апреле минувшего года был арестован за призывы к терроризму и массовым беспорядкам, может быть наказан за использование браузера Tor.

Математика Дмитрия Богатова могут привлечь к административной ответственности за использование браузера Tor в России. Об этом пишет "Интерфакс.

"Богатов, возможно, понесет административную ответственность за незаконное использование браузера Tor. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни", - сообщил агентству осведомленный источник.

В ноябре минувшего года в России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров, к числу которых относится и Tor.

Дело против Богатова было возбуждено 1 апреля 2017 года. Его подозревали в призывах к терроризму и массовым беспорядкам во время акции 2 апреля 2017 года, но спустя год дело в его отношении закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Накануне стало известно, что по делу о беспорядках в Москве суд арестовал жителя Ставрополя Владислава Кулешова.