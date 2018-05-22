Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Болгарией

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В Сочи во вторник на высшем уровне обсуждают сотрудничество России и Болгарии. Владимир Путин принимает своего коллегу Румена Радева, который находится в нашей стране с рабочим визитом.

Во вторник в Сочи проходит встреча президента России и болгарского лидера Румена Радева. На повестке - различные сферы взаимодействия. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин, приветствуя иностранных гостей, отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Болгарией вырос. И есть возможности для углубления экономических отношений. Кроме того, добавил российский лидер, наши страны объединяют и давние культурные и исторические связи.

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