СМИ сообщили о целенаправленных ошибках в твитах Трампа

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Сотрудники Белого дома пишут несколько вариантов постов президента США Дональда Трампа в Twitter, а тот затем выбирает наиболее удачный, отмечают СМИ. Вместе с тем текст сообщений пытаются максимально аутентично подогнать под стиль изложения главы Штатов, намеренно совершая грамматические ошибки и используя случайные слова.

Представители Белого дома сообщили о том, что периодически встречающиеся в твитах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ошибки совершаются намеренно. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Boston Globe.

В публикации уточняется, что когда у президента возникает необходимость отреагировать на важное событие, сотрудники Белого дома предлагают ему несколько вариантов постов в Twitter, из которых сам Трамп затем выбирает наиболее удачный. При этом за главой страны остается право корректировать текст по своему усмотрению.

Вместе с тем в сообщении подчеркивается, что помощники пытаются сделать твиты подходящими под стиль изложения Трампа. В постах целенаправленно используются дробный синтаксис и восклицательные знаки, а также грамматические ошибки и случайные слова.

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