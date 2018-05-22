Стали известны соперники сборной России на ЧМ по хоккею 2019 года

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Соперниками сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии станут Латвия, Норвегия, Италия, Австрия, Чехия, Швеция и Швейцария. В другой группе сыграют немцы, французы, датчане, британцы, американцы, финны и канадцы.

Международная федерация хоккея огласила состав групп на чемпионат мира 2019 года, пишет "Интерфакс".

Россияне попали в группу В, где будут соперничать с командами Латвии, Норвегии, Италии, Австрии, Чехии, Швеции и Швейцарии. В свою очередь, группа А представлена сборными Германии, Франции, Дании, Великобритании, США, Финляндии и Канады.

ЧМ-2019 примет Словакия. Матчи группы А пройдут в Кошице, группы В - в Братиславе. Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф.

20 мая 2018 года завершился чемпионат мира по хоккею в Дании. Победителем стала сборная Швеции, в финале со счетом 3:2 победившая Швейцарию. Третье место заняли США, в поединке за бронзу одолев канадцев со счетом 4:1. Россияне в одной четвертой уступили все той же сборной Канады, пропустив решающую шайбу в овертайме (4:5).