В России проложат экотуристический маршрут "Зеленое кольцо"

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В Центральном федеральном округе России будет создан новый экологический туристический маршрут "Зеленое кольцо". В него войдут шесть заповедных территорий федерального значения.

В центральном регионе России создадут новый экологический туристический маршрут "Зеленое кольцо", который объединит сразу несколько заповедников. Его проложат участники автопробега, который стартует 5 июня, пишет "Русская планета".

Маршрут соединит шесть заповедных территорий федерального значения: национальные парки "Лосиный остров", "Плещеево озеро", "Мещера", "Валдайский национальный парк", а также заповедники "Приокско-Террасный" и "Центрально-Лесной".

"Цель эколого-просветительской акции - привлечь внимание к вопросам сохранения уникальных природных комплексов и поддержать стратегию государства по развитию экологического туризма", - говорится в сообщении на сайте организатора акции - Минприроды.

В заповедных местах вокруг Московского региона участники автопробега посадят аллею "Зеленое кольцо" – символ экологического туризма.

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